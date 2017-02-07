歹徒報復法官 大陸最高法院：依法嚴懲
大陸最高人民法院7日公布的一份文件指出，人民法院對於干擾阻礙司法活動，恐嚇威脅、報復陷害、侮辱誹謗、暴力侵害法官及其近親屬的違法犯罪行為，應當依法從嚴懲處。
連日來，廣西陸川法院退休法官傅明生在其住所遭歹徒持刀殺害的消息持續引發輿論關注。
中新網7日報導，最高人民法院副院長李少平近日撰文稱，實踐中，一些單位、個人為泄私憤、謀私利，阻撓、妨礙司法人員依法履職，甚至誹謗、威脅、侵害司法人員。近年發生的湖南永州法官遭槍擊、湖北十堰法官遇刺、北京昌平馬彩雲法官被害、浙江宋城集團舞臺劇侮辱某高院院長等事件，都是侵害司法權威的極端表現。
(旺報)
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