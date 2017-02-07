兩岸監督條例 陸委會：積極推動立法
台商5日在春節聯誼活動中，向總統蔡英文表達希望立法院盡速審查兩岸兩岸協議監督條例，陸委會今晚對此表示，將積極推動立法工作。
中華民國工商協進會理事長林伯豐5日出席海峽交流基金會在台北舉辦「2017大陸台商春節聯誼活動」。他會後受訪時表示，在會中向蔡總統建議，兩岸協議監督條例應盡快在立院審議，總統則點頭表示重視。
行政院大陸委員會7日晚間指出，兩岸協議監督條例的立法攸關兩岸服務貿易協議及兩岸租稅協議的後續程序，目前立法院共有5個版本的兩岸協議監督條例草案等待審查。
陸委會說，法案本質是監督行政部門推動兩岸協議，由立法部門提案更具正當性，而民進黨團版草案已可代表政府立場，因此立法院先前已同意撤回行政院版本草案。
陸委會提到，對於草案具體內容，未來在立法院審查時也可以充分討論形成共識，行政部門將抱持開放的態度，尊重國會審查的決定及結果，後續也仍將積極推動立法工作，期待能早日完成最符合社會需要，也有效可行的監督條例。1060207
(中央社)
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