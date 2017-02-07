洪秀柱：盼下下屆黨主席也能世代交替
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，下屆黨主席不管誰當選，都必須進行世代交替工作，大家都嫌這次選黨主席的年齡太大，「我也有這種感覺」，希望下下屆主席也可以世代交替。
除了北農總經理韓國瑜，宣布參選黨主席的洪秀柱、副主席郝龍斌、吳敦義和前副主席詹啟賢等人晚間先後出席在台北錦華大飯店舉行的海峽兩岸公共事務協會春酒。藝人大S的先生汪小菲也出席跟洪秀柱致意。
洪秀柱率先到場，還有青年軍一路喊「柱柱姐，加油！」洪秀柱說，這些年輕朋友是不請自來，她要求青年朋友也幫其他參選人加油。
她說，年輕朋友是未來希望，下一屆的黨主席不管誰當選，都必須進行世代交替的工作，這是當務之急，她也承諾，「將來不只是我，任何人當選都要進行」。
洪秀柱表示，現在許多一級主管都很年輕，希望副主席也世代交替，下下屆主席也可以世代交替，大家都嫌這次選黨主席年齡太大一點，「我也有這種感覺」。
郝龍斌致詞時也爭取支持，他希望跟大家一起打拚，為國民黨未來、台灣未來努力，讓兩岸有穩定關係發展，「拜託大家支持我」。
吳敦義致詞表示，海事會活動他每年都來，不是這次才來，兩岸公共事務很重要，國民黨假如要重新執政一定要確保穩定和平發展的兩岸，他也詳盡說明九二共識的達成過程，致詞結束後逐桌敬酒。
最後抵達的詹啟賢重申，黨代表和黨主席要脫鉤思考，國民黨在台灣社會是有責任的，希望新進黨員能將人情跟社會責任做明確分割。1060207
(中央社)
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