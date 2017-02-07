法前總統沙柯吉 涉非法選舉資金將受審

法國法官裁定，前總統沙柯吉涉嫌蓄意超支2012年競選總統時的選舉經費，且當時負責策劃競選活動的公關公司可能以假單據隱匿選舉支出，應接受審判。

沙柯吉（Nicolas Sarkozy）於2007年到2012年擔任法國總統，在競選連任時敗給社會黨（PS）的歐蘭德（Francois Hollande）。沙柯吉原想再度於今年競選總統，但在右派初選就被淘汰，隨後宣告要淡出政壇。

沙柯吉還有數件司法案件纏身，其中之一涉及非法選舉資金。

負責調查的兩名法官之一杜內爾（Serge Tournaire）認為，沙柯吉於2012年競選總統時，明知選舉經費已超過規定上限的2250萬歐元（約新台幣7億4500萬元），仍蓄意為之，加上負責籌劃競選活動的比格馬利昂公關公司（Bygmalion）涉嫌利用假單據掩飾多達1850萬歐元的選舉支出，全案14人以涉及非法選舉資金為由，將面臨審判。

沙柯吉的律師表示將提出抗告。

自1958年第5共和成立以來，只有前總統席哈克（Jacques Chirac）因濫用巴黎市政府經費，雇用與市府業務無關的人士而被判處2年有期徒刑，但可緩刑，沙柯吉將是第2位受審的卸任總統。1060207

(中央社)