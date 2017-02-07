韓媒：朴槿惠可能涉文藝界黑名單案
南韓親信門案今天續有發展，獨立檢察組今天逮捕並起訴涉嫌主導「文藝界黑名單」的前青瓦台秘書室長金淇春、以及前文化體育觀光部長官趙允旋，朴槿惠可能被列為共謀嫌疑人。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，經調查結果顯示，朴槿惠政府在文藝界制定黑名單打壓異己確屬事實。
報導指出，考慮到商定當面訊問日期仍需總統配合，對親信門主角崔順實的調查還沒完成，為避免輿論「未審先判」，檢察組暫未披露公訴書內容。
朴槿惠曾就此喊冤指出，她對此一無所知。
朴槿惠依憲法享有「刑不上現總統」的刑事豁免特權，除非犯有內亂或外患罪，只要她還在位、未被罷免，檢察組即使認定具體犯罪事實，也無可奈何。
「文藝界黑名單」案已有7人被訴，此7人涉嫌濫權脅迫韓國文化藝術委員會、電影振興委員會、韓國出版文化產業振興院等機構，不發放津貼給所謂「左翼」文藝人士。1060207
(中央社)
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