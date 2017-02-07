垃圾誰丟的？台網民說是陸轟-6k空投來的
躺著也中槍？春節期間，陸客來台旅遊人數大減，但台東觀光景點垃圾並未減少，遍地垃圾，惹怒當地民眾，台灣網友竟說是「大陸轟-6k空投來的！」沒想到竟有人隨聲附和，回應「又有對岸臥底來丟垃圾」，此舉讓大陸網友笑至不行，揶揄「這個甩鍋姿勢挺新穎」。
據觀察者網報導指出，按往例，春節過後大陸人應該出來背黑鍋。但問題是，春節台灣陸客來台人數大減至少2成以上，若把亂丟垃圾問題全說是陸客所為，就算嘴吧再怎麼能說，也說不過去。大陸網媒也不忘把幾則陸客減少的新聞標題陳列出來，證明陸客不來「係金A」。
台東民眾就表示，「以前看到陸客亂丟垃圾，一定痛批沒公德心，過年陸客幾乎沒來，垃圾都是誰製造的？用想就知道是台灣人丟的，只會說別人，自己也沒多好。」
自我檢討、反省能力，台灣人總算還有。有網民狠戳真相，指先前有台灣藝人在韓國喧嘩丟臉，就假裝大陸人說普通話，事實上台灣人的水準也沒高到哪去。「看來很多垃圾亂丟都是台人裁贓，愛嫁禍給大陸人是事實。」
台灣網民自嘲指出，都忘了台灣人早在三四十年前就有「登山沿著垃圾走就不會迷路」的美譽，看來台灣還很捍衛這項「美譽」；也有人說，笑大陸人沒水準，其實是「五十步笑一百步」，捷運不等人先下後上，行車不禮讓行人，車廂內大聲講話等行為樣樣都有，而且被人說了還會惱差成怒。
(旺報)
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