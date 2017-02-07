廣西中學教師向學生眾籌買車 遭批欠師德

當代師道變成：傳道、授業、借錢？廣西武宣縣一中學教師為實現自己的買車夢，透過微信向學生群發「眾籌」，要求每人贊助1到2百元（人民幣，下同），且若不支持的就被拉黑（封鎖）；雖教師和官方澄清是酒後玩笑話並已退還近千元捐款，但事件引發熱議，指該師有悖師德，但也凸顯教師薪資過低背後的隱性問題。

據《北京青年報》報導，爆料貼文截圖中，指教師以「離老家遙遠，師母體弱子幼不堪長途跋涉」為由，表示迫切想擁有輛車，但嘆生活拮据，不好意思向父母開口，故向學生求助，待結婚時再以紅包奉還；該師還強調「誰叫你們老師窮呢？」

儘管群組內有多名學生回應支持，但消息傳出仍受外界質疑，認為此話一出，不給的學生如何自處？如果別人都給了，家境窮的該怎麼辦？帶來無形的心理壓力。雖有自稱該教師的學生說明，僅針對已畢業並工作學生，且是學生向教師提議「眾籌」買車，並無強制性。

比照兩岸相關法規發現，大陸教師向學生「眾籌」並無相關罰責，也無明確定義教師涉及向家長或學生罰款、借貸等行為；倒是台灣教育部已針對師生管教行為做出規定，包括禁止體罰、公然侮辱、恐嚇及身心虐待等，且明令不得以對學生財產權侵害（如罰錢等）作為輔導與管教手段。

《中國教育報》曾調查指出，二線城市教師月薪至少得1萬元左右，才有辦法撐起家庭，但據中等城市的教師吐槽：「薪資僅2到3千元左右，別說養家，成家都困難。」

法令不明確，加上薪資與現實落差過大，讓大陸教師敢於遊走灰色地帶，編造各種理由，向有利害關係較難拒絕的家長或學生借貸，甚至要求發紅包，類似新聞事件頻傳，凸顯教師價值觀念偏差，正嚴重打擊教師形象和尊嚴。

(旺報)