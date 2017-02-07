泰王登基首起誹謗君王訴訟案 UN特使批
聯合國最高層級特使凱伊（David Kaye）今天抨擊泰國新王登基後的第1起誹謗君王訴訟案，凱伊說，公眾人物不該不受監督或批評。
法新社報導，引起凱伊發表上述評論的是親民主學生運動人士賈圖霸（Jatupat Boonpatararaksa）持續遭拘押一事。賈圖霸在臉書（Facebook）分享英國廣播公司泰文網（BBC Thai）撰寫有關泰國新國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的簡介後，於去年12月被逮捕。
數以千計泰國人都分享了這篇人物簡介，但賈圖霸是目前唯一遭起訴的人。暱稱「拍」（Pai）的賈圖霸是著名的軍政府批評人士。
當局已為此舉行多場閉門保釋聽審會，若遭定罪，賈圖霸最高恐面臨15年徒刑。
聯合國言論自由特別報告員凱伊說，對泰國當局使用秘密聽審的形式表示關切。
他更廣泛批評泰國的冒犯君主法（lese majeste law）；泰國極端保皇派軍事將領2014年掌權以來，動用冒犯君主法的次數猛然激增。
凱伊在聲明中說：「包括行使最高政治權力者在內的公眾人物，都有可能成為被批評的對象，事實上，某些被認為是侮辱公眾人物的表達形式，並不足以證明（當局）有正當理由加以設限或施以刑罰。」
凱伊說，這類法律「在民主國家沒有立足之地」，並且呼籲泰國予以廢除。
泰國外交部表示無法置評，因為案件還在進行中。但外交部為冒犯君主法辯護，指「權利並非絕對」，且如果評論會「擾亂公共秩序與社會和諧」，將被起訴。（譯者：中央社劉文瑜）1060207
(中央社)
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