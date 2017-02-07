法39歲總統候選人 馬克宏斥同性戀謠言

法國39歲中間派獨立總統候選人馬克宏駁斥有關他有個同性戀男友的謠言，已婚的馬克宏目前民調看好有望贏得下屆總統大選。

有關馬克宏有婚外情的傳言多年來甚囂塵上，近來被俄羅斯媒體點出報導。馬克宏（Emannuel Macron）的女發言人發推文，駁斥有關他與法國廣播電台執行長加萊（Mathieu Gallet）是一對的謠言。

馬克宏在造勢大會上告訴支持者說：「如果有人告訴你，我與加萊過著雙面人生活，那該是我的全像投影。」提及另一名總統候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）上週末利用全像投影呈現。

女發言人形容馬克宏的發言「明白否認有關他私人生活的謠言」。

根據現場記者推文，馬克宏說：「（我太太）碧姬（Brigitte Trogneux）也自問，我如何做得到。我們兩人自早到晚共同生活，而我從不必付她錢。」

這番話顯然指涉另一個對手費雍（Francois Fillon），他遭指控支薪給太太，儘管太太並未為他工作。這起醜聞將馬克宏推向領先地位，被看好今天春天將贏得大選。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）近日報導，法國在野的共和黨國會議員敦克（Nicolas Dhuicq）稱，知名商界人士貝爾傑（Pierre Berge）是馬克宏支持者，貝爾傑是設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）生意上的夥伴及長年情人，他公開出櫃，也支持同性婚姻。「非常有錢的同性戀遊說支持他，這解釋一切」。

馬克宏對一直以來有關他私底下是同性戀，過著雙面人生活的謠言，已公開於2016年11月否認。（譯者：中央社羅苑韶）1060207

(中央社)