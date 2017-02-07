美重申釣魚臺屬日外交部未抗議 謝長廷：歷來皆如此

國民黨文傳會召開記者會指出，美國防部長馬提斯訪日時「重申」釣魚台列嶼適用美日安保條約，明顯承認釣魚台屬於日本領土，但是蔡英文政府與駐日代表謝長廷卻未抗議，更以「兒皇帝」、「孫代表」、「兒孫滿堂」、「軟骨症」等文字諷刺蔡、謝。謝長廷今天在臉書上反擊，美國對釣魚台列嶼的主權保持中立的立場始終一貫，「我們不能任意以什麼『潛邏輯』把美國沒講的話硬塞給美國，再硬要抗議美日侵犯主權。」

謝長廷指出，美國對於釣魚台列嶼適用美日安保條約的立場，始終一貫，「我們政府也從來不曾針對此點向美國或日本抗議。不是民進黨執政才如此，國民黨執政時代亦然。」

謝長廷說，外交抗議所據事實應嚴謹，歴任政府對美國在釣魚台主權中立的態度都有基本認識，對美日安保與台灣國安的微妙影響也了然於胸，所以對此議題都僅以談話或聲明表達自己立場的方式回應，實際上也是考量台灣安全的長遠利益。

謝長廷反諷說，如以國民黨文傳會的標準，歴來的總統、部長、代表都沒有抗議，豈不都成兒總統、子部長、孫代表？用「兒孫滿堂」這種刻薄話，諷刺了別人，卻也糟踏自己，對他人不公平，對自己同志更不厚道！

(中時)