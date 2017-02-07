情人節送禮 女性購物車商品大解析

農曆春節過後，緊接著迎來浪漫的西洋情人節，「情人節禮物」等關鍵字搜尋激增，各大網購業者分別展開促銷活動，吸引買氣。

為避免許多男性誤解女性喜好而「表錯情、送錯禮」，蝦皮拍賣透過女性購物車商品進行解析，公開各階段女性消費者的最愛，讓這次情人節送禮送到心坎裡！

像是18~24歲「少女」追流行，該年齡段的女孩們購物車內最多服飾配件及美妝類別商品，顯示是非常注重外表及流行時尚的年紀；24~30歲「小資女」重質感：此階段女性因踏入職場多年，擁有獨立經濟基礎，開始關心自身生活品質及休閒娛樂，學會善待自己，因此在選購商品部分可挑選較具質感的3C熱門商品；進入家庭的女性，購物車則多為居家用品及母嬰用品。

momo購物網指出，自農曆年後情人節禮品銷售成長約3成，情人節推出的限定商品造型別致，如花瓣造型巧克力、幸運草精品吊飾，此外禮盒包裝也很精巧，顯見對情人節送禮的重視。

momo摩天商城分享，每到情人節性感內睡衣就會熱賣，銷售約較上月同期成長逾3成，成雙成對的飾品與對錶也頗受歡迎，而近來對男性禮品重視度提升，連帶選擇性也較多，如男性精品包款品項數增長約2成、男香成長約3成。

(旺報)