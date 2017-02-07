女教師生二胎 要求家長輪流值班不然就交2700元
教師巧立名目向家長索取錢財非少見，大陸傳河南駐馬店一高中，女教師竟以生二胎為由，指缺代課教師，要求家長輪流值班，不然就得交600元人民幣，折合約台幣2700元，更放話若不值班也不交錢，孩子就別想進教室，消息曝光後引來網民熱議，批評師德敗壞。
雖駐馬店涉事高中7日回應，此事是家長委員會商議決定，屬於自發行為，學校和班導師不知情，收費已退還，但校方仍遭網民痛批推託卸責嘴臉難看，指該懷孕女教師
恐怕也是背黑鍋，重點在於老師請產假，學校不肯出錢找代課教師，找家長出錢才是主因。
網民對於女教師二胎，卻把家長折騰得夠嗆，顯得看不下去，質問，「難道女老師肚子，是家長搞大的？」對於校方要求家長代替女教師值班或付錢，各界都不認同，學生也反映，不管是交錢還是值班，父母都不情願，卻沒有辦法。
值得注意的是，先前陸媒採訪時，原先受訪教師堅持不交錢不能上課，但接完上頭的電話後，說法就變了，換成外邊請老師要錢，可錢是由學校來出，從沒讓學生自己掏過。
(旺報)
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