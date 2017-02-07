中華隊賞俠盜隊14K 首場熱身賽4比1奪勝

中華隊赴澳首場熱身賽，4比1擊敗布里斯本俠盜隊。（中華棒協提供）

中華隊赴澳移地訓練，今天(7日)進行首場熱身賽，面對今年打進澳職總冠軍賽的布里斯本俠盜隊，包括先發投手王政浩在內，投手群表現都有達教練團預期，只被敲3支安打，終場以4比1勝出，9日第2戰預計排出去年U23世界盃國手呂彥青先發。

備戰3月的世界棒球經典賽(WBC)，中華隊赴澳洲進行移地訓練，預計安排5場熱身賽，今天首戰碰上布里斯本俠盜隊，中華隊由未入28人名單的業餘投手王政浩掛帥，主投2.1失1分，而他投到第3局時因背部緊繃提前退場。

之後中華隊接連換上陳韻文(1.2局)、林晨樺(1局)、羅國華(2局)、倪福德(1局)、吳俊杰(1局)接替登板，沒有再失分，6名投手合計賞給對手14K。中華隊投手教練黃欽智表示，今天投手群的表現都不錯，有在預期之內，狀況也和牛棚練投時差不多，其中僅陳韻文控球稍微不理想，可能太久沒比賽還有點放不開。

打線方面，中華隊全場敲出11支安打，胡金龍單場2支二壘安打，林智勝也是雙安表現。雖然這僅是中華隊首場熱身賽，但總教練郭泰源賽前就叮嚀球員，「不要把比賽當作練習比賽在打，要認真去比賽。」他也提到，球員很久沒有比賽，要藉由這些機會把感覺找回來。

中華隊第2戰排定9日交手溫莎皇家隊，預計由沒有進28人名單的20歲小將呂彥青先發，溫莎皇家隊雖為當地業餘球隊，但屆時將有至少5名澳洲經典賽國家隊成員助陣。

(中時電子報)