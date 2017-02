伊凡卡有她 全家都變中國通？

大陸駐美使館1日晚舉辦歡慶春節活動,美國總統川普的千金伊凡卡(左)帶著會說中文的女兒一同現身,對現場展示的剪紙、糖畫等傳統民間技藝很感興趣。 (新華社)

無論是商業或私人活動,伊凡卡與鄧文迪經常「黏在一起」。(取自臉書及Instagram)

圖為伊凡卡(右)及女婿庫許納(左)一家與川普(中)合影。(取自伊凡卡推特)

川普大女兒伊凡卡在中國十分火紅,除了人美、氣質佳,更重要的原因是她一直努力「維護」中美關係,不斷地在中國「刷存在」,還曾公開表示:「我愛中國」。伊凡卡會和中國走得近,除了政治經濟形勢,有個中國好閨蜜鄧文迪也是一大原因。

陸媒觀察,伊凡卡對中國展現出極大的興趣,也很用心經營中美關係。春節期間,她到中國駐美大使館參加拜年活動,也曾在社交媒體曬出女兒阿拉貝拉的中文拜年視頻,甚至兒子約瑟夫不到一歲就開始訓練講中文。此外,伊凡卡有一個非常強大的中國閨蜜鄧文迪,幫伊凡卡全家打下中國通的基礎。

伊凡卡和鄧文迪其實認識多年,兩人友情也非常深厚,說是「閨蜜」並不誇張,每年還會來一次「閨蜜遊」,而且伊凡卡也會曬照片到社交媒體上。

無論是商業或私人活動,兩人都經常「黏在一起」,一起看美網男子單打決賽、或伊凡卡連2年參加鄧文迪操刀的Met Ball活動,還與名模劉雯一起入鏡。伊凡卡因為鄧文迪的緣故,更有機會了解中國,起碼和中國名人保持密切關係。

外傳,伊凡卡與帥氣多金的庫許納共結連理,鄧文迪也從中撮合幫上忙。伊凡卡和庫許納因為宗教問題分手後,鄧文迪覺得兩人這樣分開實在可惜,於是分別邀約兩人來梅鐸(鄧文迪當時的丈夫)的遊艇聚會,製造舊情人「偶遇」的機會。

因為鄧文迪用心良苦的安排,伊凡卡和庫許納才能舊情復燃,最後走進婚姻,所以鄧文迪和這夫妻倆的關係一直非常親密。

伊凡卡曾在Instagram評價過她和鄧文迪的友誼,說鄧文迪是可以激勵自己努力工作的好朋友(one of those friends that inspires you to work hard)。鄧文迪也在採訪中評價過伊凡卡獨立、聰明,而且可以在伊凡卡身上看到自己的影子。

伊凡卡有了鄧文迪這樣的中國好閨蜜,再加上個人的遠見和眼光,以後和中國的關係肯定會走得更近,未來總統老爸川普與中國大陸關係搞砸的時候,伊凡卡將會是最佳的潤滑劑。

(中時電子報)