伊凡卡有她 全家都變中國通？
川普大女兒伊凡卡在中國十分火紅，除了人美、氣質佳，更重要的原因是她一直努力「維護」中美關係，不斷地在中國「刷存在」，還曾公開表示：「我愛中國」。伊凡卡會和中國走得近，除了政治經濟形勢，有個中國好閨蜜鄧文迪也是一大原因。
陸媒觀察，伊凡卡對中國展現出極大的興趣，也很用心經營中美關係。春節期間，她到中國駐美大使館參加拜年活動，也曾在社交媒體曬出女兒阿拉貝拉的中文拜年視頻，甚至兒子約瑟夫不到一歲就開始訓練講中文。此外，伊凡卡有一個非常強大的中國閨蜜鄧文迪，幫伊凡卡全家打下中國通的基礎。
伊凡卡和鄧文迪其實認識多年，兩人友情也非常深厚，說是「閨蜜」並不誇張，每年還會來一次「閨蜜遊」，而且伊凡卡也會曬照片到社交媒體上。
無論是商業或私人活動，兩人都經常「黏在一起」，一起看美網男子單打決賽、或伊凡卡連2年參加鄧文迪操刀的Met Ball活動，還與名模劉雯一起入鏡。伊凡卡因為鄧文迪的緣故，更有機會了解中國，起碼和中國名人保持密切關係。
外傳，伊凡卡與帥氣多金的庫許納共結連理，鄧文迪也從中撮合幫上忙。伊凡卡和庫許納因為宗教問題分手後，鄧文迪覺得兩人這樣分開實在可惜，於是分別邀約兩人來梅鐸(鄧文迪當時的丈夫)的遊艇聚會，製造舊情人「偶遇」的機會。
因為鄧文迪用心良苦的安排，伊凡卡和庫許納才能舊情復燃，最後走進婚姻，所以鄧文迪和這夫妻倆的關係一直非常親密。
伊凡卡曾在Instagram評價過她和鄧文迪的友誼，說鄧文迪是可以激勵自己努力工作的好朋友（one of those friends that inspires you to work hard）。鄧文迪也在採訪中評價過伊凡卡獨立、聰明，而且可以在伊凡卡身上看到自己的影子。
伊凡卡有了鄧文迪這樣的中國好閨蜜，再加上個人的遠見和眼光，以後和中國的關係肯定會走得更近，未來總統老爸川普與中國大陸關係搞砸的時候，伊凡卡將會是最佳的潤滑劑。
(中時電子報)
文章來源：有了鄧文迪 特朗普女兒全家都變中國通？
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