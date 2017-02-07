女團TWICE和臉紅的思春期角逐3大獎
第14屆韓國大眾音樂獎各大獎項入圍名單7日出爐，人氣女團TWICE和2人女子樂隊「臉紅的思春期」將角逐「年度歌曲」、「年度新人」、「年度流行歌曲」等3大獎項。
南韓媒體報導，女團TWICE第2張迷你專輯「PAGE TWO」主打歌「CHEER UP」、臉紅的思春期的「給你宇宙」和Wonder Girls的「Why So Lonely」等作品，將爭奪年度歌曲獎。
TWICE出道僅1年2個月，發售的3張專輯總銷量便達62.7萬張，獲得極佳成績。臉紅的思春期於去年4年出道，同年8月發表「給你宇宙」，該曲公開後即橫掃各大單曲榜單。
第14屆韓國大眾音樂獎頒獎典禮定28日下午7點在位於首爾九老區的Art Valley藝術劇場舉行。1060207
(中央社)
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