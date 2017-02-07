美防長談釣魚台 謝長廷：政府從未抗議

美國國防部長馬提斯指釣魚台適用美日安保條約，中國國民黨批評總統蔡英文和駐日代表謝長廷未抗議。謝長廷今表示，歷來總統、部長、代表都沒抗議，不是民主進步黨執政才如此。

馬提斯（James Mattis）日前訪日時表示釣魚台列嶼適用美日安保條約，國民黨文傳會認為美國說法明顯承認釣魚台屬於日本領土，而蔡英文政府和謝長廷卻未抗議，形同默認，文傳會並以「兒皇帝」、「孫代表」、「兒孫滿堂」、「軟骨症」等文字形容蔡總統及謝長廷。

謝長廷表示，美國對釣魚台列嶼的主權保持中立的立場，始終一貫，從未主張主權屬於日本，不能任意以什麼「潛邏輯」把美國沒講的話硬塞給美國，再硬要抗議美日侵犯主權。

他說，美國對於釣魚台列嶼適用美日安保條約的立場，始終一貫，政府也從來不曾針對此點向美國或日本抗議，不是民進黨執政才如此，國民黨執政時代亦然。

謝長廷指出，2014年4月，美國總統歐巴馬訪日前，曾公開說釣魚台列嶼適用美日安保條約，當時外交部也未聲明抗議，只有部長在立法院外交國防委員會受訪時表達「主權屬於中華民國的立場不會改變」，與5日外交部的發言，其內容與作法並無不同。

謝長廷說他遍查現存檔案資料，並無國民黨文傳會所說2014年4月馬英九針對釣魚台列嶼適用美日安保的聲明或抗議資料，遍查駐日代表處檔案，也查無歷屆代表有任何抗議的紀錄。

他說，外交抗議所據事實應嚴謹，歷任政府對美國在釣魚台主權中立的態度都有基本認識；對美日安保與台灣國安的微妙影響也了然於胸，所以對此議題都僅以談話或聲明表達自己立場的方式回應，實際上也是考量台灣安全的長遠利益。

謝長廷說，如以國民黨文傳會的標準，歷來的總統、部長、代表都沒有抗議，豈不都成兒總統、子部長、孫代表？用「兒孫滿堂」這種刻薄話，諷刺了別人，卻也糟踏自己，「對他人不公平，對自己同志更不厚道！」1060207

(中央社)