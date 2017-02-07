高國豪35分 松山強壓泰山11連勝
HBL男甲級8強賽，松山高中今天在高國豪飆進35分的帶領下，最終以88比69擊敗泰山高中，松山本季更是從預賽至今打出11連勝，繼續保持不敗。
高國豪首節轟進14分，除了頻頻切入拋投，還附帶兩記三分球，球風奔放的他，第2節一次大轉身閃過防守者，上籃放進2分還被犯規，並完成「三分打」，讓觀眾看的血脈賁張。
高國豪也是全隊進攻的發動機，吸引防守者讓隊友出現空檔，適時的妙傳，讓松山火力四射，逐漸拉開比分，收下勝利。松山此役12名球員輪番上陣，共有11名球員得分。
泰山在8強賽首場比賽就傷了主力韓杰諭，至今在8強賽苦吞3連敗，前進4強之路並不好走。1060207
(中央社)
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