台北國際電腦展在印度宣傳 獲好評

為推廣台灣精品並宣傳「2017台北國際電腦展」（Computex 2017），貿協今天在新德里舉辦記者會介紹台北國際電腦展以及台灣精品，邀請相關印度廠商5月來台參加展覽。

中華民國對外貿易發展協會（貿協）率領多家台商，參加明天在新德里開幕的南亞最大資通訊展--2017年第25屆印度資訊通訊展，並設置台灣精品館和台北國際電腦展館，展出近30款獲「台北國際電腦展創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards）、具創新設計的台灣產品。

為了替台灣這次參展及台北國際電腦展暖身及宣傳，貿協行銷處副處長楊光明、貿協展覽業務處副處長黃漢唐等人代表貿協，今天特別在新德里舉辦記者會，向印度媒體和貴賓介紹台北國際電腦展今年的主題「InnoVEX全球科技創業生態系統」和台灣精品。

楊光明等人除介紹台灣精品和台灣憑藉傑出的設計與製造能力，在全球資通訊產業中占有重要地位外，也強調台北國際電腦展已重新定位、轉型為「建構全球科技生態系統」的平台，包括物聯網應用、創新與新創、電競與虛擬實境（VR）及商業解決方案等4大主題，是絕佳的商業平台，力邀印度廠商前來參展、參觀。

參加台北國際電腦展多年的古茶拉底省資訊科技協會聯合會（FITAG）主席戴維（Mitesh Dave）指出，參加台北國際電腦展絕對值得，可以找到任何想要的硬體和解決方案，見到許多不可思議的產品。

記者會中也邀請一些曾參加台北國際電腦展的印度業者和媒體分享參展經驗，他們都極力推薦廠商前往。

駐印度代表田中光在致詞強調，印度和台灣都在轉型，雙方特別在資訊軟硬體上有很大合作空間，而台北國際電腦展現在轉型為「建構全球科技生態系統」的平台，他藉此記者會，希望邀請印度所有相關企業，都能參加這個展覽。

此外，貿協也邀請台灣精品廠商如威聯通科技等業者代表介紹創新技術。1060207

(中央社)