奈及利亞強人總統健康亮紅燈 倫敦住院
非洲國家奈及利亞總統布哈里健康亮紅燈，目前正在倫敦住院檢查。他本該10天渡假期滿後自倫敦返國，但遲遲未歸引發議論，甚至謠傳他已病逝。
74歲將領出身的布哈里（Muhammadu Buhari）堪稱回鍋總統。事實上，他雖於2015年3月的總統大選中勝出，但也曾於1983年以政變方式奪得政權，於1985年的另一次政變中失去權勢，爾後再於2011年角逐總統大位時成為強納森（Goodluck Jonathan）手下敗將。
布哈里出身貧困的北方，是名穆斯林，競選宣言就是徹底潰敗博科聖地、鏟除貪腐、振興經濟。三者息息相關，缺一不可。事實證明他上台後確以鐵腕大力清剿博科聖地。
南非媒體「新聞24」（news24）今天報導指出，去年6月布哈里曾因耳疾前往倫敦就醫，不久前舊疾復發，再度在倫敦就醫。
布哈里發言人阿德西納（Femi Adesina）聲稱，布哈里5日寫給國會的信中提到 「有意願延長假期以便完成醫生所推薦的一系列測試，且等待報告知曉結果」。
奈及利亞總統的健康是人民長期敏感話題。2010年當時的總統艾杜瓦（Umaru Yar’adua）因心包炎突然病逝，在此之前無人知道他患病。他的病逝讓國家陷入恐慌，立即由副總統強納森接掌政權，安撫人心。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。