奈及利亞強人總統健康亮紅燈 倫敦住院

非洲國家奈及利亞總統布哈里健康亮紅燈，目前正在倫敦住院檢查。他本該10天渡假期滿後自倫敦返國，但遲遲未歸引發議論，甚至謠傳他已病逝。

74歲將領出身的布哈里（Muhammadu Buhari）堪稱回鍋總統。事實上，他雖於2015年3月的總統大選中勝出，但也曾於1983年以政變方式奪得政權，於1985年的另一次政變中失去權勢，爾後再於2011年角逐總統大位時成為強納森（Goodluck Jonathan）手下敗將。

布哈里出身貧困的北方，是名穆斯林，競選宣言就是徹底潰敗博科聖地、鏟除貪腐、振興經濟。三者息息相關，缺一不可。事實證明他上台後確以鐵腕大力清剿博科聖地。

南非媒體「新聞24」（news24）今天報導指出，去年6月布哈里曾因耳疾前往倫敦就醫，不久前舊疾復發，再度在倫敦就醫。

布哈里發言人阿德西納（Femi Adesina）聲稱，布哈里5日寫給國會的信中提到 「有意願延長假期以便完成醫生所推薦的一系列測試，且等待報告知曉結果」。

奈及利亞總統的健康是人民長期敏感話題。2010年當時的總統艾杜瓦（Umaru Yar’adua）因心包炎突然病逝，在此之前無人知道他患病。他的病逝讓國家陷入恐慌，立即由副總統強納森接掌政權，安撫人心。1060207

(中央社)