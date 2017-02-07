孕婦吞20多顆安眠藥欲跳河 警即刻救援

周姓孕婦鬧自殺，警方即刻救援。（葉書宏翻攝）

周姓孕婦鬧自殺，警方即刻救援。（葉書宏翻攝）

46歲周姓女子大年初二上午7時許，疑因陳姓男友揚言要分手，跨坐在新北市永和區中正橋上欲跳河輕生，永和警分局獲報，警員李卓彥、黃琳謄、葉碩峰、魏文翊前往處理。

警方到場後，周女告知已有1個月身孕，吞食20多顆安眠藥要跳河輕生，周女突然間欲拿藏於口袋的鑰匙自殘，所幸警方發現立即制止，奪下周女手中的鑰匙，並安慰她，待周女情緒稍復穩定後，警方陪同她至新店慈濟醫院就診，並通知其友人到醫院照料。

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(中時)