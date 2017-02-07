陸客去哪了？這個國家春節陸客量成長最快
今年春節陸客出國人數超過600萬，泰國持續蟬聯陸客出國目的地的第一名。隨著國際情勢變化，今年台、港、韓的熱度大幅降低，俄羅斯則成了陸客量成長最快的國家。
據《俄羅斯衛星通訊社》報導，大陸國家旅遊局駐莫斯科辦事處主任趙洪青指出，今年春節前3天，陸客赴俄的數量上漲了1.7倍，使俄羅斯成為春節期間遊客量上漲最快的國家。
旅遊性價比向來是陸客出國的第一考量，近來因盧布貶值使赴俄旅遊價格驟降、性價比提高。地大物博的俄羅斯旅遊資源相當豐富，其豐富而獨特的歷史文化和多元民族，使遊客可在一國之內觀察到各種民族風情。
而近年來興起的「紅色旅遊」更逐漸吸引陸客的目光。紅色旅遊又稱軍事歷史旅遊，為俄國為陸客量身訂做而成的旅遊產品，如莫斯科的蘇聯遺跡、冷戰地堡遊和聖彼得堡的十月革命遊等。今年為俄羅斯10月革命的100周年，俄國也將對此推出一系列的旅遊產品。
春節期間赴俄陸客的總量雖尚未達到前10名，然而俄羅斯和中國的簽證政策上相當便利，完善的服務體系和特色旅遊產品，使得這一年來，赴俄陸客量呈現爆發式的增長。而日後兩國將進一步討論放寬免簽待遇的旅遊團人數和期限，肯定會為陸客訪俄再添新動能。
(中時電子報)
文章來源：俄羅斯衛星通訊社
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