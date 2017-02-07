人才流失嚴重 大陸教育部叫停「孔雀東南飛」
日前，中國國務院新聞辦公室舉行例行吹風會，會上教育部副部長沈曉明稱，教育部明確不鼓勵東部從中西部、東北地區大學引進人才。
沈曉明指，教育部在2017年初出台了規範大學教師流動的文件，明確提出不鼓勵東部大學從中西部、東北地區大學引進人才。
過去的一段時間，人才流失成為中國西部和東北地區大學的嚴重問題。大量優秀的大學教師和學科帶頭人都選擇離開西部大學，前往東南部的經濟發達地區就業，而東南部等地區的大學也不惜開出各種極具誘惑力的條件，吸引西部大學師資跳槽。這種現象被稱為「孔雀東南飛」。
中國教育部認為，「孔雀東南飛」不僅對西部大學來說不公平，而且還把人才價格不合理地越炒越高，把辦學成本不合理地越炒越高，使一部分大學教師隊伍軍心渙散，長期下去不利於中國的大學教師隊伍建設。
沈曉明表示，雖然這種明確不鼓勵是權宜之計，但目前對穩定教師隊伍是有幫助的。
此前曾有陸媒報導，中國西部地區的名校蘭州大學飽嘗人才流失之苦。大學歷史系的多名教授均被廣州某知名大學挖走，後者以從蘭州大學挖走的教授為班底組建了自己的歷史系。
蘭州大學的負責人說，曾經還出現其他大學的人住在該校附近的賓館裡，點名要挖蘭州大學的教師。
有業內人士指，西部地區大學難以留住人才不僅僅是待遇原因，西部大學在人才使用的機制方面也相對保守、死板，不能充分發揮一些人才的作用，使很多人才難以發揮才能，被迫離開。這是西部大部分大學難以充分留住人才的通病。
(旺報)
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