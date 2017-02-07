父親臨終前一句話 黃思婷淚訴出家打算
台語歌手黃思婷當年以一首《雙叉路口》走紅歌壇，近日為新專輯《尖叫聲》宣傳，談起因癌症逝世的父親，忍不住淚流滿面，更因為父親臨終前的一句話，有了出家打算。
41歲黃思婷一生坎坷，雖然剛出道就憑著《雙叉路口》一炮而紅，但接下來她所面對的卻是父親癌逝、母親中風、弟媳血癌、弟弟開店失利等一連串考驗，也因此散盡錢財，只因曾向父親承諾，一定會替他照顧好弟妹、還房貸，就算當乞丐也會做到。
據《聯合報》報導，如今家人病情獲得控制，讓黃思婷終於覺得下半生要轉好運了，還特地去向財神爺求應允納財箱，但被問及為何不求姻緣？讓黃思婷再度淚崩，坦言累的時候也想有人能說心事，可是父親臨終前曾說，若沒遇到好的人，就去當比丘尼。但她也強調自己還沒放棄婚姻，有很多人在幫她介紹對象。
黃思婷16歲出道就與豪記唱片簽約，成為旗下童星，同年推出首張專輯《雙叉路口》爆紅，還入圍金曲最佳新人獎。在此之前，她唱了2年幕後，平均一個月推出老歌精選那卡西，為她深厚的歌唱實力打下基礎。
(中時電子報)
關鍵字：黃思婷、
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