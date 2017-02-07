美墨鬧翻 中國將成拉丁美洲大贏家

一名少年遊客正在墨西哥市的蠟像館內與美國國總統川普（左）及墨西哥總統潘尼亞尼托（右）的蠟像玩自拍。美國兩國因築牆問題與投資貿易問題而交惡，墨國轉向尋求中國的支持。（圖／美聯社）

中國國家主席習近平(右)與墨西哥總統潘尼亞尼托(左)在去年9月於杭州舉行的G20高峰會前會面。（圖／美聯社）

美國總統川普與墨西哥鬧翻後，中國趁虛而入，極可能成為墨西哥與拉丁美洲最大的貿易夥伴。

美國CNBC報導，華盛頓著名智庫「大西洋理事會」學者麥納(Sean Miner)說，墨西哥有8成商品出口到美國，美墨關係惡化後，墨西哥不得不尋找一個替代美國的出口市場，因此開始與中國愈走愈近。

本周稍早，川普想要開始推動由共和黨眾議員提出的邊境稅，此一稅目將對進口商品課徵，出口商品除外。由於擔心墨國輸美商品受到邊境稅影響，該國貿易官員於12月12日會談，並聲言要深化雙方的經貿關係。

報導指出，墨西哥希達哥州(Hidalgo)州長法雅德(Omar Fayad)在上周的記者會上宣布，墨西哥巨人汽車(Giant Motors) 已經與中國安徽江淮汽車集團(JAC)簽訂協議，雙方合資超過2億美元在墨國生產運動型多用途汽車(SUV)。

《紐約時報》說，法雅德對於這款汽車將貼上「墨西哥製造」的標籤感到很驕傲，希達哥州人民也同感光榮。

CNBC說，川普批評美國汽車廠在墨西哥設廠、並把工作機會移到其他國家後，福特汽車在1月3日宣布在密西根平岩市將投入7億美元設立汽車廠，可望增加700個工作崗位。而他們原先計劃在墨西哥投資汽車廠的規模是16億美元，但因市場前景不佳而準備撤銷。

現在不是只有墨西哥打算拉攏中國，許多中南美國家都願意成為中國打入西半球市場的灘頭堡。

中國外長王毅去年十月表示，將進行與哥倫比亞簽訂自由貿易協定的可行性研究。而如果自由貿易協定簽了，哥倫比亞將是繼秘魯、智利、哥斯達黎加之後，成為第4個與中國簽訂雙邊貿易協議的拉丁美洲國家。

麥納指出，現在因為跨太平洋夥伴協議(TPP)已胎死腹中，這些國家想要強化區域貿易協定，只能在美國之外另尋合作對象。經濟學家認為，這是美國推動的TPP被川普拒絕後，給了中國趁虛而入的機會。

中國早在川普當選前就已努力經營與拉丁美洲國家關係，據紐約智庫「美洲社會／美洲理事會」(Americas Society/Council of the Americas)指出，中國與拉丁美洲的貿易額從2000年到2013年足足成長了24倍，而美國官方資料則顯示，美國與拉丁美洲國家的貿易從1996年到2016年只成長了大約3倍。

雖然如此，但中國在拉丁美洲的發展也有侷限性。高盛公司的拉丁美洲經濟部門負責人拉莫斯(Alberto Ramos)說，中國要在拉丁美洲帶頭，這當然很好，問題在於拉丁美洲與中國有多少互補性？現在美國與拉丁美洲的互補性比中國大太多了。墨西哥為什麼不太跟中國做生意？因為他們做的都是一樣的東西。此外，兩邊距離太遠，也讓墨西哥跟中國做生意較為困難。

「對中國來說，拉丁美洲並不個好的選項。」彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深研究員拉迪(Nick Lardy)指出，中國有20%商品出口到美國，整個拉丁美洲出口有6%是輸往美國，因此中國有很多選項，沒必要找上拉丁美洲。如果中美之間出現貿易大戰，會對中國造成很大傷害，北京也很難找到替代美國的市場。

大西洋理事會的麥納說，這就是問題所在，中國賣給美國的東西比向美國買的要多了許多。中國目前還是淨出口國，正在努力轉型成以內需為主的經濟體，不過這個過程需要不少時間。

(中時電子報)