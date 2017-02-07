孟加拉10歲女孩患樹人症 手術切除贅疣

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孟加拉醫師今天對1名患有「樹人症候群」的10歲小女孩動手術，去除她皮膚上長出像樹皮的增生物。她據信是第一個患樹人症的女性。

法新社報導，小女孩名叫卡敦（Sahana Khatun），達卡醫學院附設醫院的醫師說，自她的下巴、耳朵和鼻子去除明顯增生物的手術「成功」，希望卡敦幾週內可出院。

醫師免費治療卡敦，認為她可能是第一個患有人稱「樹人症」的女性，不過仍需更多檢測才能證實。

全世界患有此症的病患不到6人，孟加拉第一個病患是名27歲的手拉車車夫巴強達（Abul Bajandar）。

醫院燒燙傷及整型外科部門負責人拉爾森（Samanta Lal Sen）說：「手術成功，我們自她的臉部去除贅疣，希望可在幾週內讓她出院。」

拉爾森說，卡敦的病情仍處「非常初期階段」，可能不需要更多手術。

卡敦的父親聽了這個消息後表示，真高興。（譯者：中央社羅苑韶）1060207

(中央社)