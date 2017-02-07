國道客運調漲 交部力勸3/1後再實施
因應一例一休，統聯客運昨天宣布13日起調高票價，其他業者也提報調價方案。交通部公路總局今天與業者溝通，力勸調價方案延到3月1日後再實施。
統聯客運回應，這不是一句話就能改變，今天才收到這項訊息，還要跟董事會報告，研究是否可行。
另包括國光客運、阿羅哈、和欣客運、首都客運、葛瑪蘭客運也都向公路總局提出調漲方案。
因月底就有4天228連續假期，公路總局今天緊急與業者溝通，盼再延緩調漲時間到3月1日後。
一例一休去年底上路，國道客運業者原打算春節前就調高票價，交通部與業者溝通，盼延到元宵後再說，統計昨天公布13日實施，就是在元宵節後。
不過，因元宵後很快又有228連假，交通部力勸業者調高票價再延後。
國光、阿羅哈、統聯、首都、葛瑪蘭也以再研議，延後調高票價時間。1060207
(中央社)
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