宅經濟商機 春節發酵
春節假期剛結束，國人除了與親朋好友團聚外，也會趁著領完年終、紅包之際進行採購消費，但適逢春節假期，不少實體店家尚未開工營業，加上許多民眾不想出門人擠人，因此紛紛選擇上網購物，帶動春節「宅經濟商機」發酵。
今年春節熱搜關鍵字排行榜出爐，據露天拍賣統計，今年春節期間站上的十大熱搜關鍵字依序為「樂高、PS4、Nintendo Switch、VR、尾牙獎品以及藍牙耳機、惡靈古堡、福袋、iPhone 7、返校」，露天拍賣公關邱巾玲表示，綜觀榜單即可發現，農曆新年往往是玩具及電玩遊戲商品的銷售旺季，顯示父母族群會趁著小朋友剛領完壓歲錢替他們添購新年新玩具，剛領完年終獎金的上班族群及紅包滿滿的學生族群則偏好上網採購單價較高的電玩遊戲及3C商品。
其中，今年春節檔期最熱搜的玩具是由兼具娛樂、啟發及收藏性質、適合各年齡的樂高積木勝出，目前站上就有超過十萬件樂高相關商品，物件數相較去年同期已成長超過2成，而在即將於2月8日上映的「樂高蝙蝠俠電影」的帶動下，近期蝙蝠俠系列的商品也成為樂高迷採購的首選。
露天拍賣進一步觀察，今年春節期間站上PS4遊戲主機的交易量相較去年春節同期就顯著成長5成，PS4遊戲光碟的交易量對照12月聖誕檔期也增加超過5成，此外，VR眼鏡的交易量對比12月聖誕檔期更上揚近7成。而不少小資族群也會趁春節期間上網撿便宜，搶購福袋及尾牙抽獎商品，觀察站上春節期間「福袋」的關鍵字搜尋量暴增了近4倍，「尾牙抽到」的搜尋量也倍增超過2倍。
(旺報)
關鍵字：宅經濟商機
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