藍批政府護釣魚台主權不力 謝長廷嗆：國民黨政府也如此

針對國民黨批評民進黨未在釣魚台主權向日方抗議，駐日代表謝長廷晚間在臉書上回擊，批評國民黨文傳會副主委以不堪文字羞辱蔡英文總統及本人；他強調，我們政府也從來不曾針對此點向美國或日本抗議。不是民進黨執政才如此，國民黨執政時代亦然。

謝長廷指出，美國防部長馬提斯訪日時「重申」釣魚台列嶼適用《美日安保條約》，中國國民黨文傳會昨天在記者會指出：美國說法明顯承認釣魚台屬於日本領土，而我國政府蔡英文和謝長廷卻未抗議，形同默認云云，文傳會副主委更以「兒皇帝」、「孫代表」、「兒孫滿堂」、「軟骨症」等不堪文字羞辱蔡英文總統及他本人。

他說，美國對釣魚台列嶼的主權保持中立的立場，始終一貫，從未主張主權屬於日本，我們不能任意以什麼「潛邏輯」把美國沒講的話硬塞給美國，再硬要抗議美日侵犯主權。

謝長廷指出，美國對於釣魚台列嶼適用《美日安保條約》的立場，始終一貫，我們政府也從來不曾針對此點向美國或日本抗議。不是民進黨執政才如此，國民黨執政時代亦然。

謝長廷強調，2014年4月，美國總統歐巴馬訪日前，曾公開說「釣魚台列嶼」適用《美日安保條約》，當時外交部也未聲明抗議，僅部長在立法院外交國防委員會受訪時表達對「主權屬於中華民國的立場不會改變」，與前天外交部的發言，其內容與作法並無不同。

謝長廷指出，遍查現存檔案資料，並無國民黨文傳會所說2014年4月馬英九針對釣魚台列嶼適用美日安保的聲明或抗議資料。遍查駐日代表處檔案，也查無歴屈代表有任何抗議的紀錄。

謝長廷說，外交抗議所據事實應嚴謹。我們歴任政府對美國在釣魚台主權中立的態度都有基本認識：對美日安保與台灣國安的微妙影響也了然於胸，所以對此議題都僅以談話或聲明表達自己立場的方式回應，實際上也是考量台灣安全的長遠利益。

他說，如以國民黨文傳會的標準，歴來的總統、部長、代表都沒有抗議，豈不都成兒總統、子部長、孫代表？用「兒孫滿堂」這種刻薄話，諷刺了別人，卻也糟踏自己，對他人不公平，對自己同志更不厚道！

(旺報)