注射凝膠阻精子 男性長效避育新選項

今天披露的1項研究指出，把高分子凝膠注射入猴子的輸精管內，能有效防止懷孕，這項研究成果為不願為節育而動結紮手術的男仕，提供新替代途徑。

法新社和英國「每日郵報」報導，雖然目前女性避孕方法已有好多種，但最熱門的研究是非手術性、長效且可逆的男性避孕方法，且不會有荷爾蒙改變等副作用。

今日男性既有的短期解決方式是戴保險套或射精前緊急煞車，但許多人抱怨保險套影響歡愉，而緊急煞車的懷孕風險非常高。

較長期男性避孕方法目前只有輸精管結紮術，此涉及結紮或切除輸精管，可防止精子混入精液內。輸精管結紮術在若干案例中可逆轉，但逆轉面臨技術上挑戰且導致低生育率。

美國研究人員研發出的可能替代方式是避孕凝膠Vasalgel，它已在兔子身上證明有效，如今又在更接近人類的恆河猴身上證實有效。Vasalgel是高分子凝膠，直注射入輸精管阻擋精子。

繼在16隻公恆河猴身上證實長達2年未讓母猴懷孕後，人體實驗最早可能於明年展開。

這種避孕方法的可逆性尚未在猴子身上試驗，但先前在兔子的實驗中，已成功利用碳酸氫鈉溶液把避孕凝膠沖出。

資助這項研發的美國非營利組織帕薩默斯基金會（Parsemus Fundation）表示，正著手準備Vasalgel的人體臨床試驗。

研究人員指出，這項研究也能造福猴子，讓圈養的恆河猴成群棲息在一起，有益牠們的社交福祉，但由於高繁殖力，猴子數量將會快速暴增。1060207

(中央社)