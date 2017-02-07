中華隊備戰WBC 赴澳移訓首戰奪勝
中華隊為備戰WBC前往澳洲移訓，今天中華隊在6名投手輪番壓制對手的情況下，以4比1擊敗俠盜隊，拿下在澳洲移訓的首場勝利。
為了備戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊前往澳洲的布里斯本進行移地訓練，並與澳洲棒協安排的球隊進行比賽，今天中華隊遭遇的是在當地殺進冠軍賽的布里斯本俠盜隊。
中華隊今天在1局上半兩出局後，靠著高國輝二壘安打與林智勝的適時安打先馳得點，2局上半許基宏擊出二壘安打後，靠著羅國龍的高飛犧牲打，讓中華隊在前兩局取得2比0領先。
中華隊這場比賽的先發投手王政浩，在2.1局的投球中，投出2次三振與3次保送，在第3局投出保送與暴投後退場，雖然中繼的陳韻文一上場就送出三振抓下第2個出局數，不過可惜被第3棒擊出適時安打，也讓俠盜隊在此局打破鴨蛋，之後俠盜隊靠著連續保送攻占滿壘，不過陳韻文最後投出關鍵三振，結束了第3局的比賽，助中華隊繼續以2比1保持領先。
第6局中華隊攻勢再起，蔣智賢獲得保送後靠對方捕手的捕逸上到二壘，鄭達鴻一隻中外野方向的深遠安打為中華隊再添分數；7局上半林志祥擊出二壘安打，中華隊靠蔣智賢安打得到第4分。
俠盜隊在中華隊王政浩、陳韻文、林晨樺、羅國華、倪福德與吳俊杰6位投手壓制下只拿下1分，終場中華隊就以4比1擊敗俠盜隊。
賽後中華隊總教練郭泰源表示，選手很久沒有比賽了，就是利用這些機會把比賽的感覺找回來。
林智勝則說，真的好一陣子沒有比賽了，但打到後面幾個打席就有感覺了。1060207
(中央社)
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