梅克爾拼連任 畫報質疑德國是否受夠了
德國銷量大的「畫報」（Bild）今天公開質疑，選民是否已受夠了總理梅克爾。民調顯示，自2005年起出任總理的梅克爾所屬保守黨聯盟落後社會民主黨（SPD）。
民調公司INSA為「畫報」執行的民調結果顯示，中間偏左的社民黨支持度31%，而梅克爾（Angela Merkel）的保守黨聯盟為30%。結果出爐後，「畫報」下標題：「德國受夠了梅克爾？」
路透社報導，目前屬梅克爾執政大聯盟政府的社民黨，多年來民調落後基民/基社聯盟（CDU/CSU），最後一次贏得選舉可追溯至2002年，當時由施若德（Gerhard Schroeder）領導。
然而社民黨上週任命前歐洲議會主席舒爾茲（Martin Schulz）為新領袖後，重新注入活力。他誓言要取代梅克爾，打場戰勝「深刻分裂」的選戰。他說，近年來因深刻分裂激發德國民粹主義。
不像其他社民黨領袖，舒爾茲並未參與梅克爾政府，可毫不困難地批評她的政績。
畫報社論說：「社民黨和基民/基社聯盟競爭激烈，在任何情況下對德國民主都是好事。」另也指出，社民黨再起，使得接下去不再可能出現大聯盟政府。（譯者：中央社羅苑韶）1060207
(中央社)
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