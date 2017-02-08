舞動靈魂深處！法舞蹈家奧利佛‧杜柏代表作「悲‧慾」來台首演

法國知名舞蹈家奧利佛‧杜柏（Olivier Dubois）代表作《悲‧慾》首度來台演出，將在2017高雄春天藝術節登場。（高雄春天藝術節提供）

法國知名舞蹈家奧利佛‧杜柏（Olivier Dubois）代表作《悲‧慾》首度來台演出，將在2017高雄春天藝術節登場。（高雄春天藝術節提供）

法國知名舞蹈家奧利佛‧杜柏（Olivier Dubois）代表作《悲‧慾》首度來台演出，將在2017高雄春天藝術節登場。（高雄春天藝術節提供）

法國知名舞蹈家奧利佛‧杜柏（Olivier Dubois）代表作《悲‧慾》首度來台演出，將在2017高雄春天藝術節登場。（高雄春天藝術節提供）

享譽全球、法國知名舞蹈家奧利佛‧杜柏（Olivier Dubois）的成名代表作《悲‧慾》（Tragedy）首次來台演出，將在高雄春天藝術節登場。此作最為經典之處，在於18名全裸男女舞者同台演出，完全將身體交託給觀眾，毫無保留，並以機械化、具爆發力的肢體，傳遞人類肉身之苦，舞作蘊含豐沛能量，畫面如詩，震撼人心。

「男性、女性生理構造是天生的，但這純粹的身體，在注入藝術性的表達之後，就能創造出不一樣的火花。」奧利佛‧杜柏表示，選擇以裸體作為表現手法，在於透過赤裸的身體，觀眾可以深度挖掘自己和世界的連結，「當你仔細觀察他人身體時，就能反映出自己的真實想法，像是在閱讀一部世界文明史，也像是在看世界地圖。」

《悲‧慾》是奧利佛‧杜柏2012年作品，9名男性舞者、9名女性舞者在敲擊聲中出場，以機器人般的肢體變換隊形。緊接著舞者的肢體表現越來越激動，有如行屍走肉般在舞台上交相穿越，直至肢體做出扭曲狀態，舞者們開始倒地翻滾、彼此碰撞，此時身上早已汗流浹背的舞者，在舞台上堆疊、交纏、顫抖著，最後逐漸散去。

奧利佛‧杜柏表示，他的母親不是很能適應這個「特立獨行」的兒子，但仍是自豪，「她總會問我，為什麼想這麼做？我回答她，這是一種生命的吶喊聲，我越挖掘，就越能深入黑暗地帶，並且碰觸到那些平常不願看見的傷疤。」

奧利佛‧杜柏表示，排練初期，有許多舞者並不適應裸體演出，「對大多數的舞者而言，這支舞是他們人生中首次裸體演出，但因為我也曾經全裸演出，所以我很能體會舞者心情，並和他們溝通。」

奧立佛．杜柏跨足舞蹈創作、表演和教學等多種領域，備受世界舞壇矚目，在2011年被《歐洲舞蹈》（Dance Europe）雜誌選為世界25位最頂尖的舞蹈家，2007年以作品《殘暴》獲頒法國評論家聯盟「評審團特別獎」。2014年起擔任北方芭蕾舞團（Ballet du Nord）導演，代表作包括《悲‧慾》、《輓歌》和《革命》等。

《悲‧慾》將在4月15至16日於高雄文化中心至德堂演出，12歲以下學童應由家長陪同觀賞。

(中時)