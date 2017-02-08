日本讀賣新聞：中國大陸擬修「反分裂國家法」或制訂「國家統一法」
日本「讀賣新聞」發自北京的報導指出，提防美國川普政府對台灣的涉入加強，中國大陸政府正考慮修改對台灣動武的法律根據「反分裂國家法」，或制訂「國家統一法」等。
根據中央社引述「讀賣新聞」報導指出，北京政府正考慮修訂「反分裂國家法」或制訂「國家統一法」。北京政府與台灣蔡英文政府持續處於關係緊張狀態，對於美國川普政府對台灣的涉入，中國大陸保持戒心，因此想從法令著手，以形成遏止力。
中國大陸於2005年制訂的「反分裂國家法」規定，如果台灣從中國分裂出去，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失時，政府得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。
讀賣說，消息人士透露，大陸正研議要修改「反分裂國家法」或者是制訂實施細則，將原本可能對台動武的條件曖昧的情況予以具體化，目的在於加強對台施壓。
讀賣說，另有消息人士透露，中國大陸也已在研議「國家統一法」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。