日本讀賣新聞：中國大陸擬修「反分裂國家法」或制訂「國家統一法」

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日本「讀賣新聞」發自北京的報導指出，提防美國川普政府對台灣的涉入加強，中國大陸政府正考慮修改對台灣動武的法律根據「反分裂國家法」，或制訂「國家統一法」等。

根據中央社引述「讀賣新聞」報導指出，北京政府正考慮修訂「反分裂國家法」或制訂「國家統一法」。北京政府與台灣蔡英文政府持續處於關係緊張狀態，對於美國川普政府對台灣的涉入，中國大陸保持戒心，因此想從法令著手，以形成遏止力。

中國大陸於2005年制訂的「反分裂國家法」規定，如果台灣從中國分裂出去，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失時，政府得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

讀賣說，消息人士透露，大陸正研議要修改「反分裂國家法」或者是制訂實施細則，將原本可能對台動武的條件曖昧的情況予以具體化，目的在於加強對台施壓。

讀賣說，另有消息人士透露，中國大陸也已在研議「國家統一法」。

(中時電子報)