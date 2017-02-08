《時來運轉》勇士沒浪花弟 公牛有機可乘？
過了開季輝煌的第一個月後，公牛的戰績持續下滑，尤其歷經了去年最後半個月的11戰3勝的悲慘戰績，讓公牛一度被眾家看官認為準備再度的被淘汰在東區季後賽名單外。所幸，在歷經球員內部不合的謠言傳聞後，現在公牛已經慢慢走出陰霾，逐漸的站穩了東區老七的席次。但坦白說，這個位置對公牛想要重返季後賽的夢想依舊很危險，畢竟前方的球隊逐漸拉開勝場差，而後方球隊都虎視眈眈的想要將牛群給擠下。公牛能否度過這個危機，靠著陣中「一老一少」韋德（Dwyane Wade）及巴特勒（Jimmy Butler）的連手闖出一片天，這將是我們持續追蹤的焦點。
距離上季僅有9敗的完美成就，目前的勇士只要再輸一場就會追平上季的紀錄。或許很多人已經不看好勇士能夠保持完美的陣容來締造佳績，但我認為與其創造神話，不如避免讓神話變成笑話，這才是勇士球團本季唯一的目標。因此，擁有「超級四核心」的勇士如何在本賽季達成他們的美夢，或許才會是球員之間必須唯一專注的事情。
本場比賽勇士開盤要讓給公牛軍團12.5分，雖然勇士有著「浪花弟」湯普生（Klay Thompson）因故無法出賽的疑慮，但我認為本季勇士在自家主場面對東區的比賽中，除了第一場面對老鷹僅贏五分之外，剩下的七場比賽勇士皆能以雙位數的分差來取勝，因此本場比賽是可以看好勇士讓分過盤的。
●本場推薦：勇士過盤
(中時電子報)
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