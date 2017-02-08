生活困苦 母親攜女燒炭雙亡
北市士林區發生母親不堪照顧患有智能障礙的女兒，兩人一起燒炭，陳屍在臥房床上。昨天中午，因女兒工作的社福機構發現已經2天沒有上課，通報警消人員到場破門，兩人仰躺床上，已經沒有生命跡象。
51歲陳姓婦人與28歲患有精神障礙的吳姓女兒，每月花費1萬多元租屋，屋內大約20坪，母親獨自照顧女兒，因女兒患有精神疾病，無法工作，全由她一人在餐廳打工，月收入用來支應平時生活。
警方在現場發現5封遺書，分別寫給房東、先生、大哥、小女兒等人，指出照顧精神障礙女兒壓力很大，餐廳擔任服務生收入不高，擔心以後女兒無法獨自照顧自己，才會帶著女兒一起尋死。
由於平時女兒有服用藥物的習慣，現場是否是由母親先下藥迷昏女兒，再將門窗貼上膠帶，自行燒炭死亡，警方已經通知在南部的先生、中部的二女兒，預計今日解剖遺體，釐清相關疑點。
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(中時)
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