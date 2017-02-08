資深女星淚揭3年前自殺內幕 控郭美珠逼輕生

劉燕燕節目淚控3年前遭郭美珠逼輕生。(取自YouTube)

郭美珠反駁劉燕燕指控。(本報系資料照)

70、80年代以《為錢賭性命》、《攏是為著你》走紅一時的台語歌后劉燕燕，2013年曾因兒子認祖歸宗不成，憤而服藥尋短，鬧上媒體版面。豈料事隔3年多，她日前再次出面，控訴當年自己根本無意自殺，都是受到好友郭美珠指使。

劉燕燕昨晚在節目《54新觀點》上自爆3年前自殺案內幕，表示當年並非自願自殺，而是郭美珠安眠藥給她，要她照著劇本演，說會為她討公道，豈料目的竟是為了想炒新聞，自己也是後來才知道被郭美珠利用了，更稱安眠藥到現在都還留著，歡迎郭美珠來對證。

劉燕燕多次重申，自己並非為了錢而自殺，更透露忍了3年多才出面爆料的原因，是因為很多人到現在看到她，都會很同情她，認為她是為了錢自殺，讓她想澄清自己沒這麼不堪！

郭美珠反駁劉燕燕指控，據《Nownews》報導，郭美珠解釋當時劉燕燕先傳告別訊息給她，隨後就鬧出自殺事件，自己才趕赴劉燕燕住處救人。

劉燕燕曾與昔日中壢角頭「閹雞」李盛淵有一段情，2013年因不滿李盛淵不讓兒子認祖歸宗，也不對母子負責，憤而服藥自殺，還傳訊息給郭美珠，要郭美珠幫忙收屍，嚇得郭美珠一邊報警一邊趕去救人。

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(中時電子報)