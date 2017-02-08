川普勞工部長人選 承認僱用非法移民

美國總統川普相中出任勞工部長的人選，坦承僱用1名沒有證明文件的移民擔任清潔家管，前幾任政府類似的相關爆料，都對內閣人事提名造成嚴重衝擊。

川普青睞美國CKE速食餐廳（CKE Restaurants Inc）執行長普茲德（Andrew Pudzer）出掌勞工部，他是遭參議院民主黨議員和改革派團體強烈反對的數名川普提名內閣人選之一。

普茲德批評歐巴馬政府支持的加班規定，也反對把最低薪資調高至每小時15美元。

普茲德在昨晚的聲明中說，他和老婆數年前僱用1名管家，卻不知情她沒有在美國工作的法律許可。

普茲德說：「當我們得知她的情況，立刻終止她的僱佣關係，並提供幫忙，以助她取得合法身份。」普茲德又說，他向國稅局（IRS）和加州當局補繳僱用這名女管家的稅款。

哈芬登郵報（Huffington Post）率先報導了普茲德僱用非法移民當管家的事情。1060207

(中央社)