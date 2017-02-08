美股開高 主要指數再創歷史新高

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華爾街股市今天開盤走高，道瓊和那斯達克指數盤中都創下歷史新高。

新公布的企業財報大都令投資人感到鼓舞，商務部今天稍早也報告，去年12月美國的貿易赤字減少超過3%，部分出口業表現強勁。

開盤後約40分鐘，道瓊工業指數和那斯達克指數都上漲約0.4%，分別來到20134.25點和5683.65點。

標準普爾500指數也創新高，上漲0.3%，來到2298.52點。1060208

(中央社)