移民禁令 川普：最終恐由最高法院定奪

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美國總統川普（Donald Trump）今天表示，針對他的難民和移民行政命令的法庭攻防，最終可能會由美國最高法院定奪。

川普今天對記者發表談話時表示，為捍衛他的行政命令，將會把法庭攻防「在司法體系一路打到底」。

但他也表示，希望這類措施無需訴諸最高法院，因為他相信此屬「常識」。

川普簽署的行政命令，暫停美國整體接納難民計畫，並禁止來自7個穆斯林居多數國家的公民入境。

西雅圖聯邦地區法官羅巴特（James Robart）上週末下達全美適用禁制令，暫緩執行川普的前述禁令，引發川普猛烈抨擊法官羅巴特及其裁定。

川普還說，他無法相信他的政府為捍衛他的難民和移民禁令必須展開法庭攻防一事，堅稱那是保護美國的政策。

川普指出， 「不懷好意」的若干人，正試圖「剝奪我們的一大堆權限」。他又說，相較於那些抗議他的行政命令者，有更多美國人支持他的政策。

州和聯邦律師今天預定在聯邦上訴法院合議庭，爭辯引發爭議的川普移民禁令。1060208

(中央社)