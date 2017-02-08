移民禁令 川普：最終恐由最高法院定奪
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，針對他的難民和移民行政命令的法庭攻防，最終可能會由美國最高法院定奪。
川普今天對記者發表談話時表示，為捍衛他的行政命令，將會把法庭攻防「在司法體系一路打到底」。
但他也表示，希望這類措施無需訴諸最高法院，因為他相信此屬「常識」。
川普簽署的行政命令，暫停美國整體接納難民計畫，並禁止來自7個穆斯林居多數國家的公民入境。
西雅圖聯邦地區法官羅巴特（James Robart）上週末下達全美適用禁制令，暫緩執行川普的前述禁令，引發川普猛烈抨擊法官羅巴特及其裁定。
川普還說，他無法相信他的政府為捍衛他的難民和移民禁令必須展開法庭攻防一事，堅稱那是保護美國的政策。
川普指出， 「不懷好意」的若干人，正試圖「剝奪我們的一大堆權限」。他又說，相較於那些抗議他的行政命令者，有更多美國人支持他的政策。
州和聯邦律師今天預定在聯邦上訴法院合議庭，爭辯引發爭議的川普移民禁令。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。