轎車疑似失控 暗夜撞進路邊民宅
台南台3線玉井往楠西路段7日晚間11點半左右，一輛自小客車疑似失控撞進路邊民宅，車內2男2女受到輕重傷，連當下正在屋內睡覺的一名男子也遭受波及。消防局接獲報案後，派出4輛救護車救護，車禍造成2重傷3輕傷，現送往麻豆新樓、新化分院及柳營奇美醫院治療中。
一名年約28歲江姓駕駛7日晚上11點半載著24歲羅女、28歲陳男及13歲陳姓女童，從玉井開往楠西台3線時，疑似車速過快失控撞上路旁的民宅，屋內一名年約50多歲的余姓男子遭到波及，身受重傷。
附近鄰居表示，該處已並非第一次發生車禍，行經該路段車輛車速都不低，時常發生車禍，今晚聽到一聲「碰！」，也嚇了一跳。
警消獲報後出動玉井、楠西、左鎮等5個消防分隊4輛救護車、器材車等趕到現場搶救，事發車輛撞破民宅外牆，現場一片狼籍慘不忍賭。警消人員陸續將3男2女送往麻豆新樓、新化分院及柳營奇美醫院搶救中。
(中時)
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