川普旅遊禁令 法律戰持續

聯邦第9巡迴上訴法庭今天將聽取聯邦與州的陳詞，並將決定川普的行政命令是否可以恢復執行，還是讓現行的臨時禁制令延續。(圖:美聯社)

在臨時禁制令期間，許多受川普行政命令影響的外籍人士已陸續入境美國。圖為伊拉克籍人士在機場櫃檯報到並前往美國。(圖:美聯社檔案照)

美國總統川普針對7個穆斯林國家發出的移民和旅遊禁令爭議持續，涉及的法律訴訟也還在進行中。美國聯邦第9巡迴上訴法庭，今天就針對川普旅遊禁令所做出的禁制令是否該維持下去，聽取控辯雙方的口頭陳詞(oral argument)。

位於美國加州舊金山、一向以自由派作風聞名的聯邦第9巡迴上訴法庭，當地時間周二下午3:00(也就是台灣時間周三早上7:00)，將由3名西岸的聯邦法官，以電話的方式進行陳詞聽證，並將決定川普這道旅遊禁令的命運。

目前該行政命令受到法庭暫時禁制令的限制，暫時無法執行，聯邦第9巡迴上訴法庭將裁決，該禁制令是否可以延續下去。案件與川普的這道行政命令是否違憲則無關。

在本案中對川普行政命令提訴的，是華盛頓州與明尼蘇達州兩個州政府。他們要求該暫時禁制令應該繼續，因為總統簽署了該行政命令後，引發混亂。

而白宮方面則透過律師向法庭提出書面陳述指出，「這項行政命令是總統對於進入美國的外國人還有難民，合法的行使其職權。」並強調國會已經允許總統廣泛的處理權，可以暫停任何層級的外國人進入美國。

這項訴訟涉及行政權與司法權分歧的看法，備受各界矚目，聯邦政府認為該行政命令屬於總統職權，而地區法官上周五則裁定暫時阻止行政命令的實施，並稱法官的職責是要確保政府的行動須符合法律。

今天聯邦第9巡迴上訴法庭的裁決尚未涉及憲法問題，只是針對暫時禁制令是否持續。不論裁決結果如何，這個爭議涉及的法律戰預期還會繼續，未來可望一路打到聯邦最院。

(中時電子報)