不爽交易傳言 詹姆斯嗆記者垃圾

詹姆斯在對戰巫師一役投進壓哨三分球。(美聯社)

騎士隊7日作客巫師，終場前3.4秒仍落後3分，洛夫後場發球，直接長傳給前場的詹姆斯，接球後詹姆斯跨出三分線翻身跳投，這記雷霆萬鈞的壓哨球將比賽逼入延長並獲勝。這是詹姆斯本季第一好球，更加強化他對洛夫的信任。

近來尼克隊想以安森尼交易洛夫的傳言甚囂塵上，根據ESPN的報導，騎士堅不放棄洛夫，不斷拒絕尼克的提議。但是《紐約每日新聞》7日又指出詹姆斯本人正是「洛夫換安森尼」的幕後推手，還因此對高層拒絕交易感到不滿。在與巫師一戰後，詹姆斯本人親上火線，駁斥《紐約每日新聞》的傳言。

詹姆斯重話批評該報記者：「這全是垃圾，寫這些東西的人也是垃圾。這些只是在我們衛冕之路上的雜音，我們必須專注而不能受到干擾。球隊總管知道我們需要什麼，他會打點好這一切，而且我們目前的狀態很好。」詹姆斯澄清，即使安森尼是他的好友，他也不可能施壓讓球隊送出洛夫。

總教練泰隆盧諷刺說：「我們賣掉洛夫吧，今晚就賣，39分12籃板，對，我們要賣掉這個人。」當事人洛夫為了這件事已經被搞煩了，他說：「這就是俗話說的，當真相還來不及穿上褲子，謠言就跑遍半個地球了。」

(中時電子報)