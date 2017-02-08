川普勞工部長人選 坦承聘僱非法移民
美國總統川普提名的勞工部長帕茲德（Andrew Puzder）坦承，僱用1名沒有證件的移民擔任負責清潔的家管。這類被挖出的內幕在前幾任政府都對內閣人事提名造成衝擊。
川普提名的內閣人選中，有數位遭到聯邦參議院民主黨議員和支持進步的團體強烈反對，速食業者CKE餐廳（CKE Restaurants Inc）執行長帕茲德正是其一。
帕茲德在昨晚的聲明中說，他和老婆僱用管家已有數年，但不知道她沒有依法獲准在美國工作。
帕茲德說：「我一得知她的情況，立即終止僱佣關係，並協助她取得合法身分。」帕茲德表示，他已向美國國稅局（IRS）和加州當局補繳僱用這名女管家的稅款。
參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會將負責審查帕茲德的提名案。該委員會主席亞歷山大（Lamar Alexander）聲明指出，帕茲德已通報他犯的錯，並自動改正，他認為此事應不致於使帕茲德沒有資格擔任內閣部長。1060208
(中央社)
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