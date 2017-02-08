副總統打破僵局 美參院通過教長任命案

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我要評比

在副總統彭斯（Mike Pence）被迫於高度爭議性的人事提名中投票打破平手僵局後，美國聯邦參議院今天通過戴弗斯（Betsy DeVos）的教育部長任命案。

由於兩位共和黨議員跑票，對戴弗斯投下反對票，表決結果為50票贊成、50票反對。

彭斯說：「由於參議院意見分裂，雙方勢均力敵，副總統投下贊成票，這項提名獲得確認。」1060208

(中央社)