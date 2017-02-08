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歐洲股市今天多數收紅，助力是部分企業財報鼓舞投資人，但法國股市卻是收黑，因法國巴黎銀行第4季淨利不如預期，以及大選形勢緊繃使得法國主權債承壓。

倫敦FTSE 100漲14.07點或0.20%，收7186.22點。

法蘭克福DAX 30指數上漲39.60點或0.34%，收在11549.44點。

巴黎CAC 40指數下跌23.61點或0.49%，收4754.47點。1060208

(中央社)