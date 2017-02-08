川普勞工部長人選 僱用非法移民
美國總統川普提名的勞工部長人選、知名快餐集團執行長普茲德(Andy Puzder)被爆料，之前曾僱用一名非法入境的家務員工，而他也出面承認此事，並澄清自己不知情，這可能使其已經進展緩慢的提名批准程序造成嚴重衝擊。
美國CKE速食餐廳（CKE Restaurants Inc）執行長普茲德承認，他和老婆數年前曾僱用一名家務員工，期間不知道對方未獲得在美國工作的法律許可。但他強調，在得知這名家務員工身份後，便立即停止僱用，並為對方獲得合法地位提供幫助。現時已向美國國稅局和加州補繳全部稅款，並提交所有必須的文件。
普茲德說：「當我們得知她的情況，立刻終止她的僱佣關係，並提供幫忙，幫助她取得合法身份。」
目前普茲德仍計劃努力爭取使其勞工部長提名獲得批准。他表示，將全力爭取成為美國勞工部長，並期待有關任命的聽證會。
(中時電子報)
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