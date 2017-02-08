彭斯關鍵票 美教育部長任命通過
美國參議院今天針對聯邦教育部長被提名人貝茲．迪沃斯(Betsy DeVos)任命案進行投票，在50:50勢均力敵的票數下，身為聯邦參議院議長的美國副總統彭斯投下贊成票，讓這項任命案順利通過。
美聯社引述參議院歷史學者的說法，這是參議院歷史上首次在內閣任命案投票出現正反票數相同而需要動用到副總統兼參議院議長的決定性一票來分出勝負。
目前美國聯邦參議院是由共和黨掌控，但2名共和黨女性參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)以及麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski)跑票，導致今天的投票出現50:50的僵局。她們先前就公開表態不會投給迪沃斯同意票，因為擔心她對特許學校的關注會讓偏遠公立學校的利益受到損害。
活躍於政界和商界的迪沃斯是共和黨的長期捐款人，也一直積極參與教育事務，川普在提名她時，曾經稱許她是「傑出又熱情的教育提倡者」。
迪沃斯的提名聽證過程充滿質疑聲浪，在參議院全院今天投票之前，民主黨人昨晚展開一整晚的馬拉松發言，抨擊迪沃斯缺乏公立教育的經驗，又質疑她與推動特許學校的組織有財務利益衝突；另外，包括教師工會和民權組織也批評她在特許學校上的立場並對其飽受爭議的宗教信仰理念提出質疑。迪沃斯則承諾，上任後會與這些組織劃清界線。
這次迪沃斯的任命案雖然在驚險下獲得通過，支持和反對她的議員各佔一半，預料她未來在國會仍將面對嚴格的監督與挑戰。而美國總統川普則始終對她表達力挺的態度。
在密西根土生土長的迪沃斯，曾經擔任密西根州共和黨主席。她在獲得提名後，曾與政權交接小組討論到美國公共教育的「共同核心課綱」任務以及設定更高的國家標準，並促進學校選擇的成長等。
(中時電子報)
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