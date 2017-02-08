最快達禁賽門檻 國王考辛斯創紀錄

國王隊考辛斯(左起)與巴恩斯皆被吹判技術犯規。(美聯社)

國王7日以107-112敗給公牛，中鋒考辛斯第4節被吹兩個技術犯規，於終場前1.1秒遭到驅逐，個人本季累積達到16次技術犯規，除了近萬美元的罰金，依規定他還必須禁賽1場。事實上，考辛斯剛成為史上最快達到禁賽門檻的球員。

NBA過去10年為了對付這類的麻煩人物，於2006-07球季開始設下16次技術犯規的門檻，任何球員單季累積16張大T就必須禁賽1場，往後每兩張大T都要再禁賽1場。原本的紀錄是由「魔獸」霍華於2010-11球季創下，他在該年3月5日積滿16張大T，而考辛斯在2月上旬就做到了，比霍華快了幾乎1個月。

當時的禁賽規定主要是用來對付前活塞球星華勒斯(Rasheed Wallace)，他在拓荒者時期曾創下單季41次技術犯規的紀錄，生涯累積317次技術犯規，被ESPN稱為「聯盟最難打破的紀錄」。然而後生可畏，考辛斯是唯一3度達到禁賽門檻的球員，如果他再不約束一下自己的牛脾氣，國王的下半季將更加艱困。

(中時電子報)