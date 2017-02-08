美參院表決教長任命案 副總統首度投票
美國聯邦參議院今天以歷來最小差距，通過戴弗斯的教育部長任命案。參院表決結果為50比50，副總統彭斯投下關鍵1票，成為首位在內閣任命案投下打破平手僵局的美國副總統。
經過整晚辯論後，只有2名共和黨議員加入46名民主黨及2名無黨籍議員的行列，投下反對票，民主黨只差1票就能擋下億萬富豪戴弗斯（Betsy DeVos）的任命案。
彭斯（Mike Pence）說：「由於參議院意見分裂，雙方勢均力敵，副總統投下贊成票，這項提名獲得確認。」
民主黨議員以戴弗斯缺乏公立學校的經歷，以及在大力推動公辦民營的特許學校的組織擁有財務利益為由，反對她的人事案。
緬因州柯林斯（Susan Collins）和阿拉斯加州穆考斯基（Lisa Murkowski）這2位共和黨議員，堅決反對總統川普的選擇，因為他們擔心戴弗斯專注推展特許學校，將對他們州內的公立學校造成傷害。
根據美國憲法，副總統也是參議院議長，但只有在任命案與法案投票平手時才有權投票。
川普透過推特恭賀戴弗斯，彭斯也以推文讚許她：「今天表決通過@戴弗斯的教育部長任命案，讓每個孩子獲得接受世界級教育的機會。」
59歲的戴弗斯是安麗公司（Amway）創辦人媳婦，曾擔任密西根州共和黨主席。1060208
(中央社)
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