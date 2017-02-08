前印隊主砲納波里 回鍋遊騎兵

納波里在去年世界大賽第7戰打斷球棒。(美聯社資料照)

世界大賽結束後，印地安人老將納波里(Mike Napoli)成為自由球員，大聯盟官網報導他將與遊騎兵簽下1年合約，這是他生涯第3度為遊騎兵效力。不過遊騎兵目前40人名單已滿，要等下周清出空位之後才能正式宣布簽約。

35歲的納波里上季出賽150場，打擊率0.239，繳出生涯新高的34轟與101打點，獨居球隊打點王，並與山塔納(Carlos Santana)並列隊上的全壘打王。但他季後賽表現欠佳，世界大賽24打數僅有4安打，還狂吞11次三振。不過納波里打過3次世界大賽，2011年他在遊騎兵輸給紅雀，2013年他轉隊到紅襪就打敗紅雀封王，去年他在印隊輸給了小熊。

納波里曾是2012年明星賽的美聯先發捕手，不過他之後就改守一壘與左外野，一般預估他今年會改打一壘與指定打擊。儘管納波里可以提供遊騎兵寶貴的火力，但他非常容易被三振，與前隊友山塔納相較，兩人上季都是34轟，山塔納被三振99次，納波里卻是194次，他上季每10次打席就有3次會吞K。

(中時電子報)